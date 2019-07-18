В Сочи водитель насмерть сбил двух пешеходов

В сети опубликовано видео с места смертельной аварии.

Накануне вечером, 17 июля, в Адлеровском районе Сочи произошло смертельное ДТП, были сбиты два пешехода.

Сообщается, что ДТП произошло около половины 10го вечера на улице Урожайная. Местный мужчина 60 лет и 55-летняя отдыхающая переходили дорогу в неположенном месте. Очевидцы сообщают, что водитель "Лады" пытался уйти от столкновения, но безуспешно. Мужчина и женщина погибли.

Также травмы получил и водитель "Лады", которая после столкновения с пешеходами перевернулась на крышу. ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.

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Видео: ВК, ЧП Сочи