В регионе наблюдается штормовое предупреждение, которое продлится до 25 декабря.

В Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В регионе наблюдается штормовое предупреждение, которое продлится до 25 декабря. Порывы ветра достигали отметки 32 метра в секунду. К вечеру 24 декабря пошел сильный дождь с градом. В одном из многоквартирных домов ветер частично сорвал крышу. Кроме того, был зафиксированы падения деревьев. Население предупредили о непогоде, учитывая всевозможные риски.

Ранее мы сообщали, что власти Сочи предупредили об ухудшении погоды.

Видео: Telegram / РИА Новости