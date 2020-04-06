Саксофонист устроил импровизированный концерт на балконе в Сочи

Он исполнил более 25 композиций.

Для жителей своего и окрестных многоквартирных домов житель Сочи устроил саксофонный концерт вечером 5 апреля.

Мужчина на 12 этаже включил фоновую музыку и играл на саксофоне более часа. При этом соседи были не против такого вечернего концерта, все также сидят дома на самоизоляции. Музыкант исполнил более 25 композиций, в конце наградой ему стали искренние аплодисменты.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в России до конца апреля продлено нерабочее время, граждане соблюдают режим самоизоляции.

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