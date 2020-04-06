У Надежды Бабкиной подозревают коронавирус

Её госпитализировали в больницу.

Народная артистка России Надежда Бабкина попала в больницу с подозрением на коронавирус. Данную информацию СМИ подтвердил её сын Данила Заседателев.

Отмечается, что артистка почувствовала себя плохо ещё 1 апреля. Сын рассказал, что его мать соблюдала карантин и рекомендации по самоизоляции, отменила поездки и встречи. Однако, как заметил Данила Заседателев, за руку он её не держал и потому не может сказать, общалась с кем-то его мать или нет. Результатов анализа он также пока не знает.

Надежда Бабкина — советская и российская эстрадная певица, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня".

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса.

Видео: Instagram/ ngbabkina