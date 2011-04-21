В поселке Дагомыс затопило набережную и ближайшие улицы.

В Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов. Об этом сообщили местные жители. В Краснодарском крае население делится в социальных сетях кадрами с места происшествия. На видео заметны грязные потоки воды, которые текут прямо по улицам. Известно, что река разлилась на территории утром 27 июля после сильного ливня. Дагомыс затопил одноименный населенный пункт. Владельцам автомобилей пришлось оперативно убирать свои транспортные средства от набережной.

В пресс-службе городской администрации уточнили, население Дагомыса было предупреждено о надвигающейся непогоде заранее.

Движение по полосе Лиговского проспекта закрывали из-за потопа.

Фото и видео: Telegram / ЧП Сочи