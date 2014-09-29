Движение по полосе Лиговского проспекта закрывали из-за потопа

Подтопление объяснили уклоном дорожного покрытия.

Участок Лиговского проспекта на углу с Воздухоплавательной улице утром 5 июля залило водой. Из-за этого движение в одну сторону было временно перекрыто.

В "Водоканале" сообщили о том, что вода скопилась к 07:30. Сетей предприятия, которые бы находились под железнодорожным мостом, нет. При этом бригада прибыла на место, чтобы откачать воду.

Скопление воды обусловлено уклоном дорожного покрытия на данном участке. Водоканал.

В 9 часов всю воду отвели в систему водоотведения и дорогу открыли. Отметим, ее было так много, что утка приняла лужу за озеро, и решила поплавать на проезжей части.

В Петербурге 5 июля выпало от 6 до 16 мм осадков.

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