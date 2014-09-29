Движение по полосе Лиговского проспекта закрывали из-за потопа

Участок Лиговского проспекта на углу с Воздухоплавательной улице утром 5 июля залило водой. Из-за этого движение в одну сторону было временно перекрыто.
В "Водоканале" сообщили о том, что вода скопилась к 07:30. Сетей предприятия, которые бы находились под железнодорожным мостом, нет. При этом бригада прибыла на место, чтобы откачать воду.
Скопление воды обусловлено уклоном дорожного покрытия на данном участке.
Водоканал.
В 9 часов всю воду отвели в систему водоотведения и дорогу открыли. Отметим, ее было так много, что утка приняла лужу за озеро, и решила поплавать на проезжей части.
В Петербурге 5 июля выпало от 6 до 16 мм осадков.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Владимирович
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все