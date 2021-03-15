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В Сочи при пожаре в пятиэтажном доме погибли отец с сыном

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Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В Сочи при пожаре в пятиэтажном доме погибли отец с сыном. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В результате пожара скончались 43-летний мужчина и его 13-летний сын. Следователи проводят проверку. 

Возгорание произошло в ночь на 15 марта в квартире дома на улице Красноармейской. Известно, что 39-летняя женщина смогла выбраться из дома. Её жизни ничего не угрожает.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. К ликвидации огня были привлечены 40 сотрудников и 12 единиц техники.

Ранее мы писали, что после пожара в квартире на Купчинской улице нашли труп пенсионерки.

Видео: ВК/ЧП Сочи

Теги: пожар, ск рф, сочи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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