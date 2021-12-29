Преступник задержан, он был ранен.

В Сочи насильно удерживавший мать мужчина оказал сопротивление Росгвардии. Об этом рассказали в пресс-службе правоохранительных органов. Известно, что мужчина не отпускал мать из здания. Сейчас злоумышленник задержан. Его ранили ответным огнем в руку.

Напомним, что около 20 часов вечера 28 декабря на пульт полиции поступил сигнал от местной жительницы. Женщина рассказала, что из соседнего дома слышит хлопки, напоминающие выстрелы. По результату опроса очевидцев была установлена личность предполагаемого преступника.

Также стало ясно, что в доме находится его мать. В момент задержания, проходившего при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, мужчина оказал сопротивление и был ранен в руку. пресс-служба МВД РФ по Краснодарскому краю

В МВД установили, что нарушителем стал 31-летний мужчина. Он состоит на учете в местном психоневрологическом диспансере. Ранее подозреваемый уже был судим. У него оперативники изъяли оружие. Определяется источник покупки данного вооружения. Кроме самого стрелка никто не пострадал во время спецоперации по задержанию.

В Ленобласти полиция провела масштабные рейды по местам проживания кочевого народа.

Фото и видео: МВД России по Краснодарскому краю