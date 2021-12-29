В Ленобласти полиция провела масштабные рейды по местам проживания кочевого народа

Во время проверок из незаконного оборота изъяты наркотики и оружие.

В Ленобласти полиция провела масштабные рейды по местам компактного проживания кочевого народа. Рейды прошли во Всеволожском и Гатчинской районах. Во время проверок из незаконного оборота изъяты наркотики и оружие. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Профилактические рейды проводились в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам краж и мошенничеств, совершенных в отношении пожилых людей.

Во Всеволожском и Гатчинском районах проверены несколько поселений, где проживают представители кочевого народа и имеется информация об их причастности к противоправным действия.

В отделы полиции было доставлено несколько сотен человек. Все они проверены по информационным базам полиции и дактилоскопированы.

В частных домах были изъяты оружие и боеприпасы: обрез охотничьего ружья и около полусотни патронов. Кроме того, полицейские обнаружили несколько свертков с героином и метадоном. Возбуждены уголовные дела. Четверо человек задержаны в качестве подозреваемых.

Недавно полиция Красносельского района задержала представительницу кочевого народа за кражу с гаданием.

Видео: МВД