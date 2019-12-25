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В Сочи начались огромные пробки и очереди после старта туристического сезона
Сегодня, 15:17
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matveyvn

В Сочи начались огромные пробки и очереди после старта туристического сезона

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Видеоролик показывает столпотворение автомобилей на въезде в город.

В Сочи начались огромные пробки и очереди после старта туристического сезона. Это видно на кадрах видео, опубликованном накануне в социальных сетях.

Видеоролик показывает столпотворение автомобилей на въезде в город, а также огромные очереди отдыхающих рядом с отелями и гостиницами.

Одна из участниц ролика громко вопрошает у публики — где их маски и почему они не соблюдают социальную дистанцию?

Ранее мы рассказывали, что Чернышенко рассчитывает, что туристический сезон продлится до ноября.

Теги: отпуск, очереди, пробки, сочи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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