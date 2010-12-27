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В Сочи на пляже умер турист из Санкт-Петербурга
Сегодня, 11:58
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MShaffter

В Сочи на пляже умер турист из Санкт-Петербурга

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Медики почти 40 минут пытались реанимировать мужчину, но безуспешно.

На пляже в Сочи погиб турист из Санкт-Петербурга.

Трагедия произошла накануне вечером, 1 августа. Сообщается, что мужчина, около 60 лет, отдыхал на пляже вместе с другом. Ему стало плохо после длительного пребывания на солнце. Прибывшие медики, пытались почти 40 минут реанимировать мужчину, но безуспешно. Точная причина смерти, не сообщается.

В соцсетях очевидцы выложили видео, где тело лежит у воды справа от клуба "Платформа" на узком каменистом пляже , накрытое синим пологом. 

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Фото: os.colta.ru

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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