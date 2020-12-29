В Сочи медведь вышел к лыжным трассам на Красной поляне

Там, где непосредственно шел медведь, часто катаются фрирайдеры.

В Красной Поляне туристы сняли на видео медведя, который поднимался вверх по заснеженному склону. Косолапый находился всего в паре сотен метров от людей, но не обращал на них никакого внимания.

Дикое животное прогуливалось недалеко от специально оборудованных горнолыжных трасс. Там, где непосредственно шел медведь, часто катаются фрирайдеры. Это люди, которые катаются на горных лыжах или сноуборде по "дикому" снегу. К счастью, в это время никто не катался на склоне.

Ранее было опубликовано видео погони медведя за лыжником на курорте в Румынии.

Видео: Youtube/Это Сочи, Детка!