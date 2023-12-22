По данным синоптиков, прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой.

В Сочи из-за снега и грозы частично закрылись горнолыжные курорты. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службы курортов.

В Telegram-канале "Роза Хутор" отметили, что после тщательного обсуждения и анализа ситуации курорт не будет работать для посетителей. По данным синоптиков, прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой. При этом в пресс-службе "Розы Хутор" отметили, что в настоящее время все усилия направляются на подготовку курорта к открытию завтра, 6 февраля.

Ранее мы сообщали, что в Сочи сильный ветер частично сорвал крышу с многоквартирного дома.

Видео: Telegram / SHOT