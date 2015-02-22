В Сочи из-за схода грунта задержали движение 13 поездов

В Сочи задержали движение одного товарного и 12 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В районе железнодорожной станции Лазурный Берег сошел грунт. Из-за повреждений двух контактных опор электросети приостановлено движение поездов с примерно с 5:00.
На месте происшествия работают представители Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее мы сообщали, что в московском метро мужчина избил иностранца за нежелание общаться.
Видео: Telegram / ЧП Сочи
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