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В Сочи из-за схода грунта задержали движение 13 поездов

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В районе железнодорожной станции Лазурный Берег были повреждены две контактные опоры электросети.

В Сочи задержали движение одного товарного и 12 пассажирских поездов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В районе железнодорожной станции Лазурный Берег сошел грунт. Из-за повреждений двух контактных опор электросети приостановлено движение поездов с примерно с 5:00.

На месте происшествия работают представители Северо-Кавказской железной дороги.

Ранее мы сообщали, что в московском метро мужчина избил иностранца за нежелание общаться.

Видео: Telegram / ЧП Сочи

Теги: задержка, поезда, сочи, сход грунта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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