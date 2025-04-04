В Сочи девочка закатала губу в электромашинку для стрижки ногтей

Спасатели помогли ребенку освободиться.

На территории Сочи в Центральном районе города девятилетняя девочка застряла губой в электромашинке для стрижки ногтей. Однако малышка не получил серьезной травмы. Высвободили девочку из технической западни специалисты из ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Школьница пояснила, что сначала прислонила устройство к лицу, после чего ее верхняя губа застряла в узком отверстии аппарата. Родители не смогли помочь ребенку, поэтому позвонили в экстренные службы. Позже уверенная работа спасателей помогла добиться успешного результата. В момент извлечения губы из электромашинки сотрудники ведомства отвлекали пострадавшую разговорами и успокаивали малышку.

Сотрудники Южного РПСО МЧС России, используя аварийно-спасательный инструмент, освободили зажатую губу из прибора. пресс-служба ГУ МЧС России

В пресс-службе ЮРПСО МЧС России указали, что медицинская помощь девочке не понадобилась.

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Фото и видео: ГУ МЧС по региону