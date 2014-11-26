Спасатели МЧС РФ в Мьянме обследовали более 86 тыс. кв. м территории

Лидия Тимофеева рассказала о том, какая помощь оказывается пострадавшим.

На территории Мьянмы российские спасатели в поисках людей обследовали более 86 тыс. квадратных метров . Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-служьы ГУ МЧС России в социальных сетях. Из этой территории за минувшие сутки изучено около девяти тысяч квадратных метров в 10 разрушенных объектах. В общей сложности уже проверены завалы в 45 зданиях. С начала работы госпиталя за медпомощью к врачам обратились более 120 местных граждан.

С пострадавшими и их родными работают психологи МЧС России. Специалисты поддерживают всех граждан при прохождении медицинских процедур. Сегодня в аэромобильный госпиталь поступают пострадавшие с переломами. Лидия Тимофеева, заместитель директора ЦЭПП МЧС России

Напомним, что для поиска пострадавших под завалами российские специалисты используют эндоскопы, георадары и тепловизоры, а также акустические приборы поиска. Эта техника позволяет обнаружить человека под грудой строительного мусора на глубине до 4,5 метров. С помощью подобного инструментария спасатели обследуют завалы, выявляют в них пустоты, в которых могут находиться пострадавшие люди. Дополнительно применяются беспилотные дроны. БПЛА помогают оценивать устойчивость конструкций, определить тактику ведения поисково-спасательных работ. Многие здания в зоне чрезвычайной ситуации разрушились до основания. Для разбора конструкций на оснащении российских специалистов имеется гидравлический инструмент,. Он способен перерезать арматуру, раздвигать фрагменты бетонных плит.

Пожар охватил верхний этаж дома на улице Кораблестроителей.

Фото и видео: ГУ МЧС России