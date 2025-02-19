В Сочи будут судить мужчину, переехавшего соседей на авто из-за музыки

Житель Краснодарского края подозревается в покушении на убийство двух человек, а также езде в нетрезвом состоянии.

Мужчина, который переехал соседей по сочинской даче за то, что они просили сделать музыку потише, предстанет перед судом. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по Краснодарскому краю. В надзорном ведомстве указали, что ссора произошла между 35-летним уроженцем города Тольятти и супругами, проживающими по соседству на территории садового товарищества в Лазаревском районе Сочи. В ночь на 30 сентября 2024 года пара попросила нетрезвого мужчину приглушить музыку на его участке. В ответ на эти слова местный житель сел в автомобиль и наехал на обидчиков. В результате потерпевшие получили травмы различной степени тяжести.

Довести конфликт до убийства помешали местные жители и правоохранители, прибывшие на место. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. пресс-служба СК РФ по региону

В отношении мужчины ведутся уголовные дела по части 3 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 105 УК РФ, а также части 2 статьи 264.1 УК РФ. Речь ведется о покушении на убийство, а также о повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения). В настоящее время он находится под арестом. Сейчас материалы расследования направлены для изучения в судебную инстанцию по существу вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

Раскрыты подробности об убийце девушки, чей труп был найден под Гатчиной.

Фото и видео: Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю