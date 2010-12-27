В Соборной мечети Петербурга увеличат объем реставрационных работ

Деньги на ремонт выделили из городского бюджета.

Правительство Петербурга приняло решение увеличить объем реставрационных работ в здании Соборной мечети на Кронверкском проспекте в Петроградском районе. В 2019 году на его ремонт выделили 9 млн рублей, сообщил пресс-центр городской администрации.

На данный момент в Соборной мечети реставрируют молельный зал на втором этаже. Здание приводят в порядок уже 19 лет: в нем уже отреставрировали кровлю, гранитную облицовку фасадов и минаретов, майоликовую отделку порталов, лестницы минаретов и молельный зал. Деньги на ремонт выделили из городского бюджета.

Также в Смольном отметили, что готовы поддерживать инициативы и проекты других религиозных организаций. Для этого запущена программа "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге".

Напомним, что Соборную мечеть Петербурга в 1910-1914 годах построили архитекторы: Н.В.Васильев, А.И.фон Гоген, С.С.Кричинский. Данный памятник архитектуры является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Литейный мост в Петербурге изменил свою окраску.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга