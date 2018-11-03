Литейный мост в Петербурге изменил свою окраску

На мосте ремонтируют металлоконструкции.

С 16 по 27 августа в Петербурге займутся ремонтом металлоконструкций Литейного моста. Петербуржцы заметили, что мост изменил свой цвет и из зеленого превратился в алый. Очевидцы поделились снимками в социальных сетях.

Пресс-служба ГАТИ предупреждает, что в период ремонта движение по мосту будет ограничено. Работы выполнит АО "Стройинвест".

Изменение цвета Литейного удивило петербуржцев, однако некоторые комментаторы утверждают, что это грунт, поэтому "паниковать не стоит". Пока неизвестно, останется ли мост алым навсегда или вернется к своему прежнему зеленому цвету после завершения всех работ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что два грузовика застряли под железнодорожным мостом на Боровой улице.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished