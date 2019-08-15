Два грузовика застряли под железнодорожным мостом на Боровой улице

Однако это не повлияло на дорожно-транспортную ситуацию.

Два грузовика не смогли проехать под железнодорожным мостом на Боровой улице. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Транспортные средства не прошли по высоте и застряли под мостом на проезжей части по направлению к Витебскому проспекту. Комментаторы поста заметили, что в Петербурге появился очередной "мост глупости". Самым популярный мост находится на Софийской улице, его жертвами стали уже более 170 водителей.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на Боровой улице около пересечения с Рыбинской улицей действует ограничение по высоте - не более 3,5 м. Оно продлится до 31 декабря 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неработающий светофор спровоцировал ДТП в Ломоносовском районе.

Видео: vk.com/spb_today