В Смольном ждут снижения потока машин в центр после новых правил парковки

Цены на парковку взлетят.

В Петербурге рассчитывают, что введение новой системы тарифов на платную парковку поможет снизить транспортную нагрузку в центре города и упростит поиск свободных мест для местных жителей. Об этом сообщает ТАСС.

По её словам, дифференцированный тариф позволит жителям центральных районов — Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального — легче находить парковку рядом с домом.

Гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян отметил, что изменения направлены прежде всего на ограничение длительных стоянок. Сейчас около 78 % водителей оставляют машину в центре не более чем на полтора часа, и лишь 15 % — на пять часов и больше. Новая система призвана сократить именно долю тех, кто использует парковки для поездок на работу.

Бахмутская подчеркнула, что город будет постоянно отслеживать заполняемость парковок и при необходимости корректировать тарифы, однако изменения цен в течение дня происходить не будут.

Новые правила вступят в силу 15 октября. Стоимость парковки составит от 100 до 360 руб. в час в зависимости от зоны.

Ранее сообщалось, что парковка в Петербурге подорожает в четырех районах с 13 октября.

Фото: Piter.TV