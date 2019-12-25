В комздраве заявили об отсутствии дефицита кадров в больницах с COVID-19

Работники нужны на перспективу.

Работодатели разместили более 850 вакансий в медицинских учреждениях, при этом дефицита медработников в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, нет. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Ольга Гранатович.

Накануне, 28 мая, в Петербурге открылась онлайн Ярмарка вакансий в сфере здравоохранения. В мероприятии принимают участие 73 городских учреждения здравоохранения.

Мы проводим эту Ярмарку с прицелом на будущее: эпидемия коронавирусной инфекции закончится, а персонал, как мы надеемся, останется работать заявили в комитете по здравоохранению.

Больше всего кадров требуется в амбулаторно-поликлиническом звене: медицинских сестрах разной специализации, врачах-терапевтах, врачах-педиатрах, врачах-инфекционистов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге требуется более 3 тысяч медицинских работников.

Фото: Piter.TV