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В комздраве заявили об отсутствии дефицита кадров в больницах с COVID-19
Сегодня, 17:20
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nadezhda_sib

В комздраве заявили об отсутствии дефицита кадров в больницах с COVID-19

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Работники нужны на перспективу.

Работодатели разместили более 850 вакансий в медицинских учреждениях, при этом дефицита медработников в стационарах, перепрофилированных под COVID-19, нет. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Ольга Гранатович. 

Накануне, 28 мая, в Петербурге открылась онлайн Ярмарка вакансий в сфере здравоохранения. В мероприятии принимают участие 73 городских учреждения здравоохранения. 

Мы проводим эту Ярмарку с прицелом на будущее: эпидемия коронавирусной инфекции закончится, а персонал, как мы надеемся, останется работать

заявили в комитете по здравоохранению.

Больше всего кадров требуется в амбулаторно-поликлиническом звене: медицинских сестрах разной специализации, врачах-терапевтах, врачах-педиатрах, врачах-инфекционистов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов. 

Ранее сообщалось, что в Петербурге требуется более 3 тысяч медицинских работников. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: медработники, ярмарка вакансий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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