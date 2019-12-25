Крупная ярмарка вакансий состоится в Петербурге 2 декабря

Помимо диалогов с рекрутерами, ярмарка предложит гостям широкий спектр образовательных и консультационных мероприятий.

Во вторник, 2 декабря, в отеле "Москва" состоится ярмарка вакансий "Труд и занятость", где участники смогут ознакомиться с предложением более 2500 актуальных вакансий и стажировок от свыше 50 ведущих предприятий Петербурга.

Форум объединяет представителей важнейших экономических сфер, включая тяжелую промышленность, транспортные корпорации, сферу гостеприимства, сервисные услуги и культурные объекты. Участниками мероприятия выступают такие знаковые организации, как Императорский фарфоровый завод, научно-медицинский центр имени В.А. Алмазова, Петербургский метрополитен, Россети Ленэнерго и прочие.

Ключевое удобство для ищущих работу состоит в прямом взаимодействии с HR-менеджерами компаний, позволяющем пройти собеседование без предварительного отправления резюме и выяснить подробности карьерных возможностей непосредственно от работодателя.

Помимо диалогов с рекрутерами, ярмарка предложит гостям широкий спектр образовательных и консультационных мероприятий. Сотрудники центра занятости организуют личные консультации по вопросам составления эффективного резюме, переподготовки и открытия собственного бизнеса. Деловая программа предполагает обсуждение современных тенденций рынка труда и технологий подбора кадров.

Программа включает ряд тематических семинаров по психологии, нацеленных на повышение личной эффективности: борьба с прокрастинацией, правильная постановка целей и достижение саморазвития. Специальная сессия Женского клуба посвятит свое заседание формированию профессиональной ориентации и методикам противостояния манипуляции. Мероприятие станет важным событием для бизнес-сообщества и HR-менеджеров, предоставляя возможность организовать быстрые интервью, обменяться опытом и сформировать стратегию набора сотрудников на следующий 2026 год.

Адрес и время проведения: отель "Москва", Александровская площадь, 2, с 12:00 до 17:00.

Дополнительная информация и регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.

Фото: Piter.TV