В Петербурге требуется более 3 тысяч медицинских работников

Устроиться на работу можно будет на онлайн Ярмарке вакансий.

На этой неделе, 28 и 29 мая, на городской Ярмарке вакансий проведут онлайн собеседования для приема на работу в медицинские учреждения. Сейчас в больницах Петербурга открыто более 3 тыс. вакансий для медицинского и обслуживающего персонала, сообщила пресс-служба городского комитета по труду и занятости населения.

За последние месяцы, март и апрель, работодатели в сфере здравоохранения открыли на 400 вакансий больше, чем в аналогичный период 2019-го года. Наиболее востребованными являются медсестры, младший медицинский персонал, водители и уборщики. Также есть спрос на врачей-инфекционистов, пульмонологов, анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи.

Ярмарка вакансий пройдет с 15:00 до 17:00 на сайте Санкт-Петербургского Международного Форума труда. Его участниками станут 68 работодателей из городских учреждений: больниц, родильных домов, санаториев. Мероприятие позволит узнать об актуальных вакансиях, требованиях к соискателям, условиях работы и уровне оплаты. Также на нем расскажут об участии в волонтерском движении. Помощь добровольцев сейчас особенно нужна пожилым и социально незащищенным людям.

Фото: Piter.TV

