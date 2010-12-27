Его возглавил Юрий Калабин.

В четверг, 1 августа в Петербурге заработал Комитет по промышленной политики, инновациям и торговле. Его возглавил Юрий Калабин. Об этом сообщил пресс-центр городской администрации.

Экономика изменилась, и разделение предприятий на малые, средние и большие стало крайне условным – эта граница практически стирается. Сегодня есть предприятия новой экономики, традиционной экономики, есть потребительский рынок и самозанятые. вице-губернатор Петербурга Евгений Елин

Одна из задач созданного комитета – стимулирование развития промышленности и усиление роли самозанятых в городской экономике. Также объединение комитетов должно оптимизировать расходы на содержание и повысить эффективность работы.

Глава комитета Юрий Калабин занимал ведущие должности в ОАО "Электросила", ОАО "Ленинградский Металлургический завод", ОАО "ОГК-3", ОАО "ОГК-4" и АО "КРП-инвест".

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Фото: Piter.TV