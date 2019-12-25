В Смольном запустили горячую линию для помощи предпринимателям

Предприниматели смогут получить консультации по юридическим и финансовым вопросам от профильных специалистов. Кроме этого, можно будет уточнить условия по социальным контрактам, льготному кредитованию, получению субсидий, грантов и мер поддержки.

В субботу, 5 марта, в Петербурге запустили горячую линию для бизнес-сообщества. Специалисты городского Центра поддержки и развития предпринимательства будут помогать им. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Предприниматели смогут получить консультации по юридическим и финансовым вопросам от профильных специалистов. Кроме этого, можно будет уточнить условия по социальным контрактам, льготному кредитованию, получению субсидий, грантов и мер поддержки.

Горячая линия Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга работает по номеру: 8 (812) 372-52-90. Консультацию можно получить и в мессенджере в WhatsApp по телефону: 8 962 690-03-55.

Ранее мы сообщали, что волонтёрские центры психологической помощи откроются в Петербурге. В комздраве Петербурга сообщили, что помощь оказывают в Городском Психотерапевтическом центре на Васильевском острове, а также в психоневрологических диспансерах. Кроме этого, работают горячие линии при МЧС, также можно обратиться за помощью в различные психологические центры, проекты, инициативы — очно или онлайн.

Фото: pexels