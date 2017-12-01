В Смольном установили размер дополнительных выплат раненым на Украине военным

Бойцам, получившим ранения, выплачивается до 3 млн рублей из федерального бюджета.

В четверг, 12 мая, стало известно, что военные из Петербурга, которые пострадали в ходе военной операции, получат материальную помощь из городского бюджета. Губернатор Петербурга Беглов подписал указ.

При получении инвалидности I группы вследствие военной травмы бойцам выплатят 1 млн рублей, инвалидности II и III группы – 750 тыс. рублей, при получении ранения, не повлекшего установления инвалидности, – 500 тыс. рублей. Добавим, что бойцам, получившим ранения, выплачивается до 3 млн рублей из федерального бюджета.

Ранее мы писали, что кабмин направит 8 млрд рублей на развитие очистных сооружений на Байкале. Михаил Мишустин рассказал о необходимости замены изношенных конструкций на озере.

Фото: Piter.tv