Кабмин за три года направит 8 млрд рублей дополнительно на развитие очистных на Байкале

Михаил Мишустин рассказал о необходимости замены изношенных конструкций на озере.

Кабинет министров России за три года направит 8 млрд рублей дополнительно на развитие очистных на Байкале. Соответствующей информацией с журналистами поделился на оперативном заседании правительства РФ премьер Михаил Мишустин. Он сообщил о росте государственного финансирования на экологический проект по реконструкции объектов в регионе. Также на повестке дня у чиновников находится вопрос развития местной инфраструктуры. Власти намерены сохранить уникальную экосистему озера.

Мы сегодня обсудим решение по поддержке реконструкции правобережных очистных сооружений в Улан-Удэ. В рамках национального проекта "Экология" предусмотрено 4,1 млрд рублей. Михаил Мишустин, премьер-министр

эксперт подчеркнул, что очистные региональные конструкции были построены на озере еще в советский период, поэтому сейчас сильно изношены. Кабмин увеличивает финансирование работ в текущем году до 3,8 млрд.

Кабмин выделит более 10,5 млрд рублей на страховые выплаты медикам, борющимся с ковидом.

Фото и видео: Правительство России

