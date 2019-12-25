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В Смольном сообщили о переходе на периодическое протапливание
Сегодня, 20:14
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В Смольном сообщили о переходе на периодическое протапливание

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Город готовится к окончанию отопительного сезона.

С 8 мая 00:00 Петербург переходит на периодическое протапливание зданий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Из-за потепления в городе теплоснабжающие организации переходят к режиму периодического протапливания. В случае похолодания тепло вернется в дома горожан. 

Просим петербуржцев испытывающих дискомфорт из-за повышенной или пониженной температуры в квартирах, в первую очередь обращаться в свои управляющие компании для принятия мер по нормализации температурного режима и корректировки работы систем отопления в доме,

говорится в сообщении администрации города. 

На периодическое протапливание переходят в том случае, если в городе стабильно держится положительная температура воздуха и прогнозируется дальнейшее потепление. 

Ранее петербургское УФАС попросило отменить штрафы для гостиниц за неуплату коммунальных платежей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: отопление, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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