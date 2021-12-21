В Смольном согласовали передачу пяти земельных участков застройщикам

Петербург намерен сократить отставание по строительству социальной и транспортной инфраструктуры в густонаселённых районах в короткие сроки.

В пятницу, 15 апреля, петербургская градостроительная комиссия согласовала передачу территорий застройщикам, передают в пресс-службе Смольного.

Всего было рассмотрено пять обращений. Как рассказал вице-губернатор Линченко, Петербург намерен сократить отставание по строительству социальной и транспортной инфраструктуры в густонаселённых районах в короткие сроки.

Отмечается, что в первую очередь это коснется детсадов, школ и поликлиник.

Ранее комплекс исторических зданий сносят в центре Петербурга. Часть одного из зданий уже разрушили. Активисты пытаются блокировать снос.

Фото: Piter.tv

