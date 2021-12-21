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В Смольном согласовали передачу пяти земельных участков застройщикам
Сегодня, 22:44
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В Смольном согласовали передачу пяти земельных участков застройщикам

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Петербург намерен сократить отставание по строительству социальной и транспортной инфраструктуры в густонаселённых районах в короткие сроки.

В пятницу, 15 апреля, петербургская градостроительная комиссия согласовала передачу территорий застройщикам, передают в пресс-службе Смольного. 

Всего было рассмотрено пять обращений. Как рассказал вице-губернатор Линченко, Петербург намерен сократить отставание по строительству социальной и транспортной инфраструктуры в густонаселённых районах в короткие сроки.

Отмечается, что в первую очередь это коснется детсадов, школ и поликлиник. 

Ранее комплекс исторических зданий сносят в центре Петербурга. Часть одного из зданий уже разрушили. Активисты пытаются блокировать снос.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: земельные участки, линченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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