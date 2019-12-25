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В Смольном решили, как организуют движение транспорта на время строительства станции метро "Горный институт"
Сегодня, 16:01
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nadezhda_sib

В Смольном решили, как организуют движение транспорта на время строительства станции метро "Горный институт"

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Некоторые автобусы вернутся на маршрут только через три года.

Комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры разработали схему организации дорожного движения на время строительства станции метро "Горный институт". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет об участке Большого проспекта В.О. от 22-23 линий В.О. до улицы Детской. На нем будут ходить автобусы №№ 1, 7, 128, 151 и 152. Ранее общественный транспорт курсировал по Среднему проспекту. Это прибавляло около 10-13 минут в пути. 

Движение восстановят после того, как откроют станцию метрополитена. Открытие запланировано на конец 2024 года. Троллейбусное движение надеются восстановить ранее намеченного срока. 

Ранее стали известны станции метро в Петербурге, которые могут получить федеральное финансирование. 

Фото: Piter.TV

Теги: горный институт, движение транспорта, строительство метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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