В Смольном решили, как организуют движение транспорта на время строительства станции метро "Горный институт"

Некоторые автобусы вернутся на маршрут только через три года.

Комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры разработали схему организации дорожного движения на время строительства станции метро "Горный институт". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Речь идет об участке Большого проспекта В.О. от 22-23 линий В.О. до улицы Детской. На нем будут ходить автобусы №№ 1, 7, 128, 151 и 152. Ранее общественный транспорт курсировал по Среднему проспекту. Это прибавляло около 10-13 минут в пути.

Движение восстановят после того, как откроют станцию метрополитена. Открытие запланировано на конец 2024 года. Троллейбусное движение надеются восстановить ранее намеченного срока.

Ранее стали известны станции метро в Петербурге, которые могут получить федеральное финансирование.

Фото: Piter.TV