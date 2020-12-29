По крайней мере, только до 1 апреля 2021 года.

В Смольном разрешили чиновникам не сообщать о своей криптовалюте. Об изменениях в Петербурге в контексте федерального закона 3 января рассказал портал "Невские новости".

Журналисты издания узнали, что за несколько дней до Нового года чиновники получили информационное письмо от комитета по государственной службе и кадрам. В послании сообщалось, что все еще не требуется сообщать о сделках по приобретению цифровых финансовых активов и цифровой валюты, совершенных в 2020 году. Это позволено сделать, по данным издания, до 1 апреля 2021 года.

Письмо разослано в контексте нового указа, утвержденного президентом России Владимиром Путиным с 1 января. Документ касается обязательной декларации федеральными государственными служащими криптовалют и других цифровых финансовых инструментов, которыми они владеют. Однако данная норма указа затрагивает только федеральных государственных служащих, которыми чиновники правительства Петербурга не являются.

Ранее экономист назвал лучшее время для продажи долларов. Покупать иностранную валюту лучше всего в момент снижения ее стоимости относительно российской национальной валюты.

Фото: Piter.tv