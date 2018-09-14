Экономист назвал лучшее время для продажи долларов. По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитал" Артема Тузова, покупать иностранную валюту лучше всего в момент снижения ее стоимости относительно российской национальной валюты. Соответствующий совет эксперт дал для журналистов агентства "Прайм".
Совершенно точно не стоит продавать валюту, когда она идет в рост – например, сейчас, когда доллар стал выше 75 рублей, хотя еще на прошлой неделе снизился к 72 рублям
Артем Тузов, российский экономист
Эксперт добавил, что для доллара низким курсом считается ниже 80 рублей, для евро - ниже 90 рублей. Продавать валюту следует на пике ее роста, когда доллар становится более 80 рублей, а евро - в пределах 93-94 рублей.
Решетников считает, что кризис не приобрел в РФ системного характера благодаря правительству.
Фото: Pixabay.com
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