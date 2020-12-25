Решетников считает, что кризис не приобрел в РФ системного характера благодаря правительству

На восстановление показателей промышленности сдерживающее влияние оказывают договорённости ОПЕК+.

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что кризис не приобрел в РФ системного характера благодаря своевременным и эффективным мерам правительства. Заявление он сделал во время выступления в Совете Федерации.

Решетников подчеркнул, что кризис не затрону системообразующие отрасли и предприятия. Так, по его словам, за 11 месяцев 2020 года обрабатывающая промышленность почти вышла на уровень прошлого года, в сельском хозяйстве наблюдается рост на 1,5%.

Стабилизировались темпы и в строительстве. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Он подчеркнул, что восстановление экономики связано с своевременными антикризисными мерами со стороны правительства. Также на восстановление показателей промышленности сдерживающее влияние оказывают договорённости ОПЕК+.

Ранее мы писали, что Минэкономразвития улучшило прогноз падения ВВП России в 2020 году.

Видео: YouTube / Совет Федерации