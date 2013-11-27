В Смольном рассказали, сколько чиновников вакцинировались от COVID-19

Чиновники выполнили требования к вакцинации, которые вступили в силу с 1 октября.

В Петербурге переболели или привились от COVID-19 81% сотрудников исполнительных органов государственной власти (ИОГВ). Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на источники в городской администрации.

Таким образом, чиновники выполнили требования к вакцинации, которые вступили в силу с 1 октября. Напомним, 80% сотрудников ИОГВ, общепита, сервисов доставки продуктов, кинотеатров, парикмахерских, фитнес-центров, бассейнов, бань должны иметь при себе справку о вакцинации или же о перенесенном заболевании.

Также ранее в пресс-службе комитета по здравоохранению сообщили, что в ведомстве достигнут необходимый уровень иммунизации сотрудников. Привиты или переболели менее полугода назад более 80%.

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