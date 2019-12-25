В Смольном рассказали правила проведения мероприятий численностью более 50 человек

Заявителю придется собрать целый пакет документов.

В Петербурге утвердили порядок согласования проведения культурных и зрелищных мероприятий численностью более 50 человек. После введения новых ограничительных мер на проведение мероприятий нужно получать разрешение. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по культуре.

Гражданину необходимо направить заявку по определенной форме на электронную почту kanc@kkult.gov.spb.ru не позднее пяти рабочих дней до даты начала проведения мероприятия. Если оно будет проводиться до 20 ноября 2020-го включительно, то заявку необходимо направить не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения мероприятия.

К заявке нужно приложить копию изображения QR-кода, копию локального нормативного акта, утверждающего стандарт безопасности на объекте проведения мероприятия, обоснование необходимости его проведения в условиях режима повышенной готовности, копия правоустанавливающего документа на здание, в котором оно проводится, сценарный план или репертуарный план мероприятия.

Заявки рассматриваются до четырех рабочих дней.

С сегодняшнего дня также вступили в силу новые ограничения для пожилых.

Фото: pixabay.com