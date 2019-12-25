Нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой, написал Дмитрий Лисовец.

В Смольном рассказали об уменьшении числа госпитализированных с коронавирусом. Сообщение главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца опубликовано 22 ноября на его странице в соцсети "ВКонтакте". Глава комитета отметил, что за неделю с 16 по 22 ноября в Северной столице с коронавирусом были госпитализированы 5024 человека, а это на 5% меньше, чем за предыдущую неделю.

Впервые за последние недели мы увидели уменьшение количества госпитализированных, что может означать стабилизацию эпидемического процесса. Но это, конечно, вовсе не значит, что можно расслабиться и забыть обо всех ограничениях – добавил глава комитета.

Руководитель Комздрава сообщил, что в городе фиксируется от 520 до 825 госпитализированных за сутки. Всего в Петербурге развернуто 10 846 коек для COVID-19 и пневмоний, свободными остаются 10,6% коек (1 147).

Накануне Дмитрий Лисовец написал о том, что на фоне пандемии коронавируса в Петербурге обострилась проблема с инсультами. Необходимо обращаться ко врачу при опасных симптомах болезни, напомнил глава Комздрава.

Ранее мы сообщали о том, что минувшие сутки в Петербурге более 38 тысяч человек протестировали на коронавирус.

Фото: Piter.tv