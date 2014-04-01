В Смольном рассказали об облике набережных рек Охта и Оккервиль после благоустройства

Набережную реки Охты благоустроят к первому кварталу 2024 года. При создании концепции учитывалось мнение местных жителей. Об этом накануне сообщил "Петербургский дневник".
Пространства в Красногвардейском районе в ближайшие годы ждет масштабное благоустройство. Ранее в порядок привели участок от Ладожского парка до молодежного центра "Квадрат". Там оборудовали дорожки, спортивные и детские площадки, реализовали принцип безбарьерной среды.
Также обновилась территория у ЖК "Магнифика" на Магнитогорской улице. На очереди благоустройство у Уткина моста. Ранее Piter.TV подробнее рассказал о проекте. Помимо Охты "новую жизнь" вдохнут и в набережные реки Оккервиль.
Фото: ВКонтакте / Твой город: Охта/Оккервиль
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