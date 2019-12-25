В Смольном рассказали о заболеваемости коронавирусом в соцучреждениях города

Вспышек заболевания зарегистрировано не было.

В городской администрации поделились статистикой заболеваемости в соцучреждениях Петербурга. Так, в комментарии "Интерфаксу" представители комитета по социальной политике заявили, что вспышек по состоянию на 5 ноября зарегистрировано не было.

Однако это не исключает факта заболевания среди проживающих в социальных учреждениях. Также коронавирусом болеют сотрудники, но эти случаи единичны, поэтому реабилитационные центры или дома-интернаты не закрывают. В комитете уточнили, что некоторые отделения могут быть закрыты на обсервацию.

Так, в учреждениях соблюдают ограничительные меры: посещения близких запрещены, но разрешены передачи; если кто-то заболевает, то помещения дополнительно обрабатывают, при необходимости организовывают двухнедельные смены у сотрудников. В таком случае они заходят на смену после проведения теста на COVID-19 и покидают учреждение спустя 14 дней.

Ранее мы писали, что ещё две петербургские больницы перепрофилируют под COVID-стационары.

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