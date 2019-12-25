Ещё две петербургские больницы перепрофилируют под COVID-стационары

С сегодняшнего дня пациентов с COVID-19 принимают в Мариинской больнице.

В Петербурге две больницы возобновят приём пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

С 6 ноября пациентов с COVID-19 начнут принимать в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова. Там развернули 300 коек. С 10 ноября 900 коек для коронавирусных больных предоставят в Городской больнице №2.

В четверг, 5 ноября, пациентов с COVID-19 начала принимать Мариинская больница, где развёрнуты 586 инфекционных и 42 реанимационные койки. Оказание плановой медицинской помощи в учреждении продолжается.

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1093 человека.

Фото: Piter.tv