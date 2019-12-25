В Смольном рассказали о восьмикратном росте безработицы в городе

В настоящий момент в Петербурге официально зарегистрировано более 106 тысяч безработных.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин в эфире программы "Итоги дня" на телеканале "78" заявил о восьмикратном росте безработицы в городе. По словам чиновника, с марта текущего года число безработных петербуржцев увеличилось на 91 тысячу. В настоящий момент в городе официально зарегистрировано более 106 тысяч безработных.

Княгинин пояснил, что рост числа безработных связан не только с пандемией коронавируса, а также с состоянием экономики и общей ситуацией на рынке труда. Однако, несмотря на все проблемы, 42 тысячам петербуржцев из тех, что стояли в очереди на бирже труда, удалось найти работу.

"Еженедельно биржу проходят и устраиваются примерно 3200 человек. В целом количество в 105-106 тысяч безработных в городе стабилизировалось", - отметил чиновник.

Вице-губернатор добавил, что в городе постоянно проходят программы профессиональной подготовки. В них задействованы почти две тысячи человек, 1400 из которых уже окончили обучение и к настоящему времени трудоустроены.

Ранее мы писали, что Петербург второй день подряд лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки.

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