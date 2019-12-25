Петербург второй день подряд лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 21 петербуржцев.

За минувшие сутки Петербург вновь занял лидирующую позицию среди городов России по числу смертей от коронавируса. За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 в городе стали 21 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Следом за Петербургом по числу смертей за указанный период следует Москва. При этом в столице РФ жертв коронавируса почти вдвое меньше – 12 человек. В Ленобласти за минувшие сутки зафиксирован один летальный исход от коронавирусной инфекции. В целом по России за сутки от COVID-19 скончались 115 людей.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 17 414 умерших от коронавируса человек. Выздороветь удалось 821 169 людям.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 189 человек.

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