Стало известно, как будут работать медучреждения Петербурга в новогодние праздники

Учреждения продолжат свою работу.

Участковая служба поликлиник будет работать в режиме "рабочего дня". Пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева сообщила, по какому графику будут принимать врачи-специалисты во взрослых и детских поликлиниках.

Попасть к ним на прием можно будет с 09:00 до 15:00. Власти создали резерв медиков, которых можно будет привлечь к оказанию медицинской помощи заболевшим, если возникнет такая необходимость.

Службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе. В стационарах есть запасы лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Ранее стало известно, как будут работать пункты вакцинирования и ПЦР-лаборатории.

Фото: Piter.TV