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Стало известно, как будут работать медучреждения Петербурга в новогодние праздники
Сегодня, 12:33
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nadezhda_sib

Стало известно, как будут работать медучреждения Петербурга в новогодние праздники

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Учреждения продолжат свою работу.

Участковая служба поликлиник будет работать в режиме "рабочего дня". Пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева сообщила, по какому графику будут принимать врачи-специалисты во взрослых и детских поликлиниках.

Попасть к ним на прием можно будет с 09:00 до 15:00. Власти создали резерв медиков, которых можно будет привлечь к оказанию медицинской помощи заболевшим, если возникнет такая необходимость. 

Службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе. В стационарах есть запасы лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. 

Ранее стало известно, как будут работать пункты вакцинирования и ПЦР-лаборатории.

Фото: Piter.TV

Теги: медучреждения, новогодние праздники, поликлиника
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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