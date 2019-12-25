В Смольном рассказали о процедуре получения сертификата о вакцинации

Некоторые горожане не получили дневник самонаблюдения после вакцинации от коронавируса и QR-код на сертификат после вакцинирования второй прививкой.

В пятницу, 26 февраля, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург" ответил на некоторые вопросы, связанные с прививкой от коронавируса. Так, чиновник объяснил, почему не все горожане получили дневник самонаблюдения после вакцинации от коронавируса и QR-код на сертификат после вакцинирования второй прививкой.

Проблема оказалась в самом портале Госуслуг. По словам чиновника, в стандартном операционном протоколе изначально не было указания, что для получения сертификата нужно обязательно указать СНИЛС. Если не сделать этого, то горожане могут ничего не получить. Минздрав уже в курсе ситуации и в скором времени исправит недочеты. Те, кто не получил сертификат после двух прививок, могут донести данные СНИЛС в медучреждение, где они делали прививку.

Ранее мы писали, что в комздраве рассказали, могут ли иностранцы привиться от коронавируса в Петербурге.

Фото: Piter.TV