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В Смольном рассказали о подсчёте смертей в пандемию
Сегодня, 18:12
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В Смольном рассказали о подсчёте смертей в пандемию

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Он проводился по методике, отличной от отношения числа смертей к сумме умерших и выздоровевших.

Стало известно, на что ориентируются в правительстве Петербурга при определении коэффициента смертности в регионе. Об этом в комментарии порталу "Фонтанка" 22 октября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

По данным на 22 октября, данные по летальности на федеральном уровне подсчитывались из соотношения числа смертей к сумме умерших и выздоровевших. На данный момент показатель находится на отметке в 9,19%, продолжая оставаться самым высоким среди городов России.  По этой же методике в среднем по России показатель летальности составляет 2,23%.

В комитете ответили, что там ориентируются на показатели общей смертности (от всех причин) – отношение числа умерших к числу заболевших, показатель составил 6,4%.

Отметим, что по данным на первую половину октября Петербург возглавлял топ регионов с самой высокой смертностью от коронавируса. Показатель составлял 6,7%

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, пандемия, петербург, смертность
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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