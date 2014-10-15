В Смольном рассказали о дефиците работников в сферах IT и машиностроения

Решить проблему могут два метода, рассказывает Чернейко, экстенсивный — это повышение трудового возраста, привлечение людей ранних возрастов и интенсивный — направлен на повышение производительности труда.

Петербургские власти рассказали о нехватке специалистов в сферах IT и машиностроения. Об этом 14 декабря заявил председатель комитета по труду и занятости населения города Дмитрий Чернейко, пишет ТАСС.

По словам Чернейко, острее всего чувствуется дефицит кадров в сфере IT порядка 15 тыс. человек, затем следуют промышленность и обрабатывающие отрасли - 5 тыс. сотрудников. В комитете уточнили, что в 2023 году нехватка составит в IT-сфере 17,4 тыс. человек, а по 5 тыс. человек также не будет хватать в остальных указанных сферах.

Решить проблему могут два метода, рассказывает Чернейко, экстенсивный — это повышение трудового возраста, привлечение людей ранних возрастов и интенсивный — направлен на повышение производительности труда. В этой области запущен нацпроект, в который вошли более 170 предприятий города.

Фото: piter.tv

