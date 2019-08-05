В Петербурге спрос на работников с инвалидностью вырос на 31%

Чаще это вакансии в сфере продаж, компьютерных и информационных технологий, рекламе, маркетинге и административного персонала.

Почти на треть вырос спрос на сотрудников с инвалидностью в Петербурге. В последнее время на порталах по поиску работы увеличилось количество вакансий для людей с повышенными потребностями. Об этом 6 декабря пишет пресс-служба сервиса hh.ru.

Так, с начала года работодатели в Петербурге разместили более 16 000 предложений о работе, доступных соискателям с инвалидностью, это 3% от всех вакансий, открытых в регионе.

Чаще это вакансии в сфере продаж, компьютерных и информационных технологий, рекламе, маркетинге и административного персонала.

Эксперты рассказывают, что в марта этого года в России действуют квоты на трудоустройство инвалидов. Компанию, не оформившую в штат (или по договору) такого сотрудника, ждет штраф. Однако, отмечается и рост сознательности работодателей, которые ценят работника за деловые качества, а не по состоянию здоровья.

Фото: Piter.tv