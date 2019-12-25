Новая компания-метростроитель может приступить к работе с 2021-го года

Организацию учредила Группа ВТБ.

К строительству метрополитена новая компания "Метрострой Северной Столицы" может приступить уже со следующего года. На данный момент участники проекта работают над получением лицензий, разрешений и другим вопросами, ранее сообщил "Коммерсант" со ссылкой на информацию представителя "ВТБ".

Компания-метростроитель была создана для обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Организация занимается проектированием, строительством и реконструкцией объектов метрополитена. При этом квалифицированный персонал и производственная база ОАО "Метрострой" будет сохранен.

Накануне Северной столице подарили 65% акций компании.

Фото: Piter.TV