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Какие профессии будут востребованы в Петербурге после пандемии коронавируса
Сегодня, 8:18
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Alena_Zinovieva

Какие профессии будут востребованы в Петербурге после пандемии коронавируса

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На данный момент число безработных в городе выросло до 100 тысяч.

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин в эфире телеканала "78" рассказал, какие профессии будут востребованы после окончания пандемии коронавируса. По его словам, спрос сохранится на IT-специалистов. Также останутся востребованными рабочие специальности, растет запрос на науку.

На данный момент количество безработных в Петербурге выросло до 100 тысяч человек. Многие потеряли работу, другие ушли из пострадавших отраслей в поисках новых мест для трудоустройства. Также пандемия сказалась на оттоке мигрантов. Этот аспект особенно повлиял на строительную сферу, где приезжие были основной рабочей силой.

Ранее мы писали, что свыше 3 тысяч жителей Ленобласти освоили новые профессии за 2020 год.

Фото: pixabay.com

Теги: поиск работы, рынок труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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