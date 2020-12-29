Свыше 3 тысяч жителей Ленобласти освоили новые профессии за 2020 год

Кроме того, 63 жителя региона прошли программу переподготовки и повышения квалификации для лиц, пострадавших от пандемии.

За прошлый год в 47-ом регионе профессиональное обучение при содействии службы занятости прошли 3 404 человек. Из них 1418 человек - безработные. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Еще 63 местных жителя закончили освоение программы переподготовки и повышения квалификации лиц, пострадавших от последствий пандемии по компетенциям Союза "Ворлдскиллс Россия".

Как показала статистика, наиболее востребованными специальностями среди населения оказались водитель погрузчика, оператор котельной, электромонтер, машинист экскаватора, сотрудник охраны, парикмахер и мастер маникюра.

Ранее мы рассказали о том, что в первые дни нового года в скорую помощь Ленобласти обратились более 4 тыс. человек.

Фото : Пресс-служба администрации Ленинградской области